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aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu burada! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürpriz

aktüel ürünleri Kasım ayının son haftasında müşterilerinin yine yüzünü güldürecek. Geçtiğimiz hafta birçok markette yaşanan indirimler nedeniyle bu haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu merak konusu olmuştu. Resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru ile beklenen katalog yayınlandı. Elektronik aletler, giyim, mutfak ürünleri ve çok daha fazlası Cuma günü satışta olacak İşte 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri

Giriş Tarihi: 28.11.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 10:56
BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu burada! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürpriz

marketler zinciri, Kasım ayının son haftasına ait aktül ürünleri listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Cuma sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi bu ürünleri satın almak için yine yola koyulacak. Bu haftanın sürpriz ürünü 'Notebook' büyük ilgi görecek. Birçok mutfak eşyasının, elektronik ürünlerin satışa sunulacağı listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Peki 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var. İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

30 Kasım Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

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BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu burada! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürpriz
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