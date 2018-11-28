BİM aktüel ürünleri yeni hafta kataloğu burada! 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürpriz

BİM marketler zinciri, Kasım ayının son haftasına ait aktül ürünleri listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Cuma sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi bu ürünleri satın almak için yine yola koyulacak. Bu haftanın sürpriz ürünü 'Notebook' büyük ilgi görecek. Birçok mutfak eşyasının, elektronik ürünlerin satışa sunulacağı listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Peki 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var. İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

30 Kasım Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;