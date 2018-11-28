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atan öğretmene 578 lira ceza kesilmiş

Bugün Türkiye bu videoyu konuşuyor. kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığllık atan öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu... İstanbul'da gerçekleşen olayda; aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A. trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 16:57
Çığlık atan öğretmene 578 lira ceza kesilmiş

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., cep telefonunla konuştuğunu ve emniyet kemerini takmadığını gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Trafik polisleri ceza keserken çığlık atan kadın sürücü!

OTOMOBİL MUAYENESİZ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Özlem A.'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası kesildi. Özlem A.'nın otomobili de trafikten men edildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çığlık atan öğretmene 578 lira ceza kesilmiş
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