Çocukları okula götürürken kaza yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Fikret Avran, sabah saatlerinde çocukları Şükrü Azizcan Avran (12) ile Şiyan Azat Avran (10) ve komşusunun oğlu Mahmut Hülagü'nün (11) okul servisini kaçırması üzerine kendi aracıyla götürmek istedi. İGSAŞ Ortaokulu'nda okuyan çocukları yanına alan Fikret Avran kendisine ait araç ile okula doğru yola çıktı. Aracı ile Hürriyet Bulvarı'nda seyir halindeyken yol kenarında park halinde olan TIR'ın dorsesine çarptı. Savrulan otomobil, 10 metre sürüklendikten sonra durdu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mahmut Hülagü ile Şükrü Azizcan Avran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aracı kullanan Fikret Avran ile diğer oğlu ��iyan Azat Avran'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Acı haberi alan Avran ve Hülagü Ailesi'nin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.