Doğum borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi diye araştırmalar yapanlar ayrıntılara buradan ulaşabilecekler.

Çalışan kadınlara getirilen en önemli haklardan bir tanesi de doğum borçlanması hakkıdır. Sosyal güvenlikte geçmişte çalışılmamış sürelerin daha sonra geriye doğru primlerin ödenerek emeklilik hizmetlerinden saydırılması anlamına geliyor. Sosyal güvenlikte borçlanılabilecek sürelerden bir tanesi de doğum borçlanması süresidir. Yani doğumdan sonra çalışılmamış prim ödenmemiş süreler çalışan kadınlar tarafından istenilmesi halinde geriye doğru her zaman borçlanılabilmektedir. Peki

DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER Mİ?

Erken emeklilik daha erken yaşlarda ya da daha az prim ödeme gün sayısıyla emeklilik kazandırdığı için tüm vatandaşlarımız tarafından çok merak ediliyor. Doğum borçlanması sosyal güvenlik kanunumuz gereğince yalnızca sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıktan sonra yani kanundaki teknik adıyla kısa veya uzun vadeli sigorta kollarından ilk defa prim ödenmeye başlandıktan sonra yapılabiliyor. Ancak sigortalı olarak yaptığınız doğumlar borçlandırılabilmektedir. İşte bu nedenle doğum borçlanmasıyla daha erken yaşta emekli olmak mümkün değildir. Çünkü doğum borçlanması sigortalılık başlangıç tarihinizi geriye çekmiyor sizin yalnızca daha fazla gün kazanarak eksik günlerinizi tamamlamanıza yarıyor. Fakat bunun bir istisnası vardır.

İlk defa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sigorta sicil numarası aldığınız tarihte stajyer, çırak, aday çırak ya da lise, üniversitede staj mesleki eğitim görmüşseniz SGK'nın size verdiği numara üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak doğum borçlanması talebinde bulunabiliyorsanız. Stajyerlik ya da çıraklık sigortasıyla başlangıcı olan kişilerin doğum borçlanması yapması halinde borçlanılan gün kadar uzun vadeli sigorta kollarına tabi başlangıç günleri geriye gidiyor. Bu ise şu demek; 2008 ve 1999 yıllarında yapılan reformlara göre getirilmiş bulunan kademeli emeklilik sisteminde daha erken tarihte emekli olma olasılığınız ortaya çıkıyor.