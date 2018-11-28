"Ellerini, gözlerini bağlayıp kurtaracaktık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

"İŞ YOĞUNLUĞUNDAN MESAİYE KALDIM"

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay albay O¨zay Yılmaz, darbe girişiminden önce Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı Milli Mu¨s¸terek Plan S¸ube Mu¨du¨ru¨ olarak görev yaptığını söyledi.

Olay tarihinden önce yoğun tempoyla ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını ileri süren Yılmaz, 15 Temmuz'da da iş yoğunluğundan ötürü mesaiye kaldığını belirtti.

Yılmaz, olay akşamı mesaiden ayrılacağı esnada devre arkadaşı, eski albay Doğan Öztürk'ü gördüğünü, Öztürk'ün kendisine, "Terör saldırısı olabilir." dediğini aktardı.

Öztürk ile nizamiye bölgesine gittiğinde bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin geldiğini anlatan Yılmaz, bu askerlere Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un yol gösterdiğini ileri sürdü.

"EMNİYETLİ BİR YERE GÖTÜRECEĞİZ"

Orgeneral Yaşar Güler'in bir araçla nizamiyeye getirildiğini, o sırada Akkurt'un etrafa ateş ettiğini bildiren sanık Yılmaz, Akkurt'un vurulduğunu, bu esnada uzman çavuş Mesut Kaya ile gelen 2 kişinin de Orgeneral Güler'i araçtan indirip "Emniyetli bir yere götüreceğiz." diyerek ambulansa bindirdiklerini ve bölgeden uzaklaştırdıklarını iddia etti.

"BANA DA ATEŞ EDİLDİ"

Güler'in kaçırılmasında bir sorumluluğu olmadığını ileri süren Yılmaz, kendisinin çatışmayı engellemeye çalıştığını, bir süre sonra kendisine de ateş edildiğini öne sürdü.

İlerleyen saatlerde nizamiye bölgesine tankların geldiğini kaydeden Yılmaz, buradaki askerlerin bazılarından darbe girişimi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

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Darbeden sabaha karşı haberdar olduğunu savunan Yılmaz, öğle saatlerinde emniyet güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Olay akşamı darbeye yönelik bir toplantıya katıldığı yönündeki savcılık mütalaasını kabul etmediğini bildiren sanık Yılmaz, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanıklardan eski albay Doğan Öztürk ile darbeci ÖKK personelinin Genelkurmay'a girişine nezaret ettiği ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in kaçırılmasına yardım ettiği belirtilen Yılmaz, "Niyetim Yaşar Güler'i güvenli bölgeye götürmekti. Ne yaptıysam komutanın güvenliği için yaptım." diye konuştu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.