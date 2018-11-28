Eski eşine 4 milyon ödeyecek

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Armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 4 yıl önce boşandığı şarkıcı Metin Şentürk'e açtığı mal paylaşımı davasını kazandı. Mahkeme, Metin Şentürk'ün boşandığı eşine 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine karar verdi.İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya davacı Fulya Kalkavan ile davalı Metin Şentürk katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davacı Fulya Kalkavan'ın avukatı Bayram Sak, "Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Davalı Metin Şentürk'ün avukatı Togay Baki de davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, Metin Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını davanın açıldığı 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006'da evlenmişti. Daha önce eşine evden uzaklaştırma kararı aldıran ve tiroit kanseri olduğunu dava dilekçesinde belirten Fulya Kalkavan, "Metin hem bana hem de aileme ağır hakaretlerde bulunup bizi tehdit etmektedir. Kanserle mücadele etmeme rağmen bana (boşanma davasında benden bir şey talep edemezsin) demişti" dedi. Şentürk ise iddiaları reddetmişti. Taraflar boşanmıştı.