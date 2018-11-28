İGDAŞ doğalgaz aboneliği nasıl iptal edilir?

İGDAŞ doğalgaz aboneliği iptali hakkında merak edilen tüm ayrıntılar burada. Sözleşme fesih başvurusu sırasında şubelere gitmeden önce yanında götürmeniz gerek bazı evraklar mevcuttur. Ayrıca şubeye gitmeden de doğalgaz aboneliği iptali yapmanız mümkün. Bu işlemler için gerekli adımları aşağıda bulabileceksiniz. İşte doğalgaz aboneliği nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı.

DOĞALGAZ ABONELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekir!

Sözleşme fesih başvurusu, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Sözleşme fesih işlemlerinizi; şubelere gitmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Sözleşme fesih işlemi sonrasında, gaz kullanımı sırasında tahsil edilen güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir. İade işlemlerinde; güncellenen güvence bedeli, varsa borçlarınız tahsil edildikten sonra yapılır.

Güvence bedeli iadesi; İGDAŞ veznelerinden / PTT Şubelerinden TC kimlik beyanı ve fotokopisi ile alınabileceği gibi talebinizle vadesiz TL banka hesabınıza IBAN no ile havale edilebilir.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

(link şeklinde tıklandığında aşağıya doğru açılabilir sayfa)

a) Sözleşme Fesih yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Sözleşme Fesih yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

c) Sözleşme Fesih işleminin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

Pasaport beyanı ve fotokopisi,