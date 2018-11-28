İSKİ su aboneliği nasıl iptal edilir?

İSKİ'den su aboneliğinizi iptal etmek artık çok kolay. Yeni bir eve taşınmadan önce bu işlem ile ilgili detayları bilgileri araştıran kişiler doğru yerdeler. Yeni bir daireye taşınmadan önce mutlaka yapmanız gereken bu işlemi yapmadığınız takdirde çok sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu işlemi yapmadığınız takdirde sizden sonra evinize yerleşecek olan kişinin su kullanımı size yansıyacaktır. Peki İSKİ ile su aboneliği nasıl iptal edilir?

İSKİ SU ABONELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

İSKİ'ye giderek abonelik iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi ve Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti gibi bilgiler gereklidir.

E DEVLET İLE SU ABONELİĞİ İPTALİ

İSKİ'ye gitmeden su aboneliğinizi kolaylıkla iptal edebilirsiniz. Birçok yeniliğin bizlere sunulduğu E Devlet sistemi üzerinden su aboneliğinizi iptal etmeniz mümkündür. Burada sizden istenilen bilgileri doldurduktan sonra alacağınız ödeme için de IBAN numaranızı vermeniz gerekmektedir. Eğer bir IBAN numaranız yok ise PTT üzerinden ücretinizi iade alabilirsiniz. Daha ayrıntılı detayları ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden alabilirsiniz.