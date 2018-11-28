İSKİ su abonelik başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

İSKİ su abonelik başvuru şubeye gitmeden internet üzerinden de yapılmaktadır. Aynı zamanda e devlet sistemi ile de su abonelik başvurusunu yapabilirsiniz. Şubeye gidecek olursanız su abonelik başvurusu için gerekli belgeleri unutmamanız gerekmektedir. Peki su aboneliği başvurusu nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?

SU ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik Belgesi

Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

158,1 TL Teminat Bedeli

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra ise ; Yapı İskan Belgesi

195 TL Su İştirak Bedeli

155 TL Kanal İştirak Bedeli

İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerekli Belgeler :

T.C. Kimlik Belgesi Vergi Numarası İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi Mukavele aşamasında 401,4 TL Teminat Bedeli (ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde, üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda ek teminat bedeli tahakkuk edilir.) Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ; Yapı İskan Belgesi

195 TL Su İştirak Bedeli Metrekareye göre değişen Kanal İştirak Bedeli