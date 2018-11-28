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'de deniz ulaşımına fırtına engeli

'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 18:56
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtına nedeniyle deniz yolu ulaşımında aksamaların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00, 18.00 ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00, 20.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasındaki 07.15, 10.00, 14.00, 17.00 ve Geyikli-Bozcaada arasındaki 08.00, 11.00, 15.00, 18.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Bu arada yetkililer, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak devam ettiğini kaydetti.

Bölgede dünden bu yana etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buluyor.

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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
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