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’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! 'da nasıl?

Hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde düşmesinin ardından ’den başta olmak üzere yurdun büyük kesimine son dakika uyarılar gelmeye başladı. Sıcaklıkların özellikle yarından sonra ciddi şekilde düşeceği ve mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Soğukların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışıyla ilgili haberleri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Araştırmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Meteoroloji’nin yaptığı açıklama doğrultusunda kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu. İşte başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta il il raporları ve detaylar…

Giriş Tarihi: 28.11.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 08:06
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'nin sitesinden İstanbul ve diğer iller için son dakika hava durumu raporları ve detayları gelmeye devam ediyor. Aralık ayına gireceğimiz bu son günlerde hava sıcaklıkları ciddi bir şekilde düşerek mevsim normalleri altında seyredecek. Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışların etkili olacağı bu gün vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! İstanbul'da hava durumu nasıl?
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