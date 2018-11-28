Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! Yarın ve Cuma günü çok şiddetli olacak! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'nin sitesinden İstanbul ve diğer iller için son dakika hava durumu raporları ve detayları gelmeye devam ediyor. Aralık ayına gireceğimiz bu son günlerde hava sıcaklıkları ciddi bir şekilde düşerek mevsim normalleri altında seyredecek. Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışların etkili olacağı bu gün vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.