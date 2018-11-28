Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, operasyon düzenlendi, 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, 256,55 gram sentetik kannabinoid, 23,5 gram esrar, 185 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ordu merkezli, İstanbul, Giresun ve Ordu'nun Gölköy, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 26 şüpheli yakalandı. sorgusuların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıkdıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nce operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada "Halkımızdan almış olduğumuz destekle uyuşturucu suçları eli mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.