Saldırgan mağarada kendine yaşam alanı kurmuş

- Antalya'da 7 ayrı suçtan aranırken kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan ve girilen çatışmada etkisiz hale getirilen saldırgan Abdullah Özer'in yaşadığı mağarayı AA ekibi görüntüledi - Araç ulaşımı olmayan dağın yamacında güneş enerjisi paneli kullanarak elektrik sağlayan Özer'in, mağarayı akrep ve böceklerden korumak için de maviye boyadığı ve ilaç makinesiyle de zaman zaman ilaçladığı tespit edildi - Mağaranın içinde ağaç dallarından yaptığı çadırda yaşayan saldırganın, oluşturduğu yaşam alanında, yarım metre uzunluğundaki iplerin ortasına bağladığı deri haznesi olan sapan, pilli radyo, tüplü ocak ve mutfak tüpü ele geçirildi

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 7 ayrı suçtan aranırken kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan ve girilen çatışmada etkisiz hale getirilen saldırgan Abdullah Özer'in, dağ yamacındaki bir mağarada kendisine yaşam alanı kurduğu tespit edildi.

Antalya'da "kolluk kuvvetlerine direnme, evden hırsızlık, kasten yangın çıkarma, yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali" gibi 7 ayrı suçtan aranan ve kendisini yakalamak için operasyon yapan jandarma ekiplerine ateş açan Abdullah Özer, dün vurularak etkisiz hale getirildi.

Operasyon sırasında açtığı ilk ateşte uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'yı yaralayan 38 yaşındaki Abdullah Özer'in yaşadığı ve olayın gerçekleştiği mağarayı AA ekibi görüntüledi.

Özer'in, Kayadibi Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dağın yamacında, kara ulaşımı olmayan, ormanlık ve sarp arazide zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen mağarada, kendisine yaşam alanı kurduğu ortaya çıktı.

- Mağaranın içini maviye boyamış

Yaklaşık 7-8 metrekarelik bir alana sahip mağarada, ağaç dallarından kendisine çadır yaptığı görülen Özer'in, akrep, böcek ve yılan girmemesi için de mağaranın içini maviye boyadığı dikkati çekti.

Özer'in 1,5 yıldan bu yana Aksu ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşadığı ve özellikle akşamları yayla evlerine giderek köylüden zorla yiyecek, yaşamsal malzeme aldığı belirtilirken, mağarada ayrıca böcek, yılan ve akrepleri öldürdüğü tespit edilen ilaç kutuları ile ilaçlama makinesi ele geçirildi.

- Güneş paneli ile elektrik üretmiş

Saldırgan Özer'in, küçük bir güneş panelinden elektrik ürettiği mağarada yaşam malzemelerinin yanı sıra pilli radyo, ocak, mutfak tüpü, tencere ve tabaklar ile battaniye, yorgan, kıyafet ve yarım metre uzunluğundaki iplerin ortasına bağladığı deri haznesi olan sapan bulundu.