Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu 28 Kasım bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren şans oyunu oynayan birçok vatandaşın heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişinin kazanması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Şans Topu çekilişi, 28 Kasım Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Şans Topu'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor.