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çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu 28 Kasım bilet sorgulama – haberler

Şans oyunları oynayan birçok vatandaş için şans oyunlarının sonuçları heyecan kaynağı olmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam da, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 28 Kasım 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar ve tüm gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 28.11.2018 20:19
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu 28 Kasım bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren şans oyunu oynayan birçok vatandaşın heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişinin kazanması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Şans Topu çekilişi, 28 Kasım Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Şans Topu'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor.

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu 28 Kasım bilet sorgulama – Son dakika haberler
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