Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 28 Kasım bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (28 Kasım 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Çarşamba akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişine saatler kala vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralar kazandırdı merak ediyor. 1170. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:40'ta yapılacak çekiliş ile belli olacak

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirsiniz...