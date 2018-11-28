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: çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

haberi... Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 28.11.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 21:01
Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 28 Kasım bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (28 Kasım 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Çarşamba akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişine saatler kala vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralar kazandırdı merak ediyor. 1170. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:40'ta yapılacak çekiliş ile belli olacak

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirsiniz...

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Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 28 Kasım bilet sorgulama
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