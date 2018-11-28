Seri katil aynı acıyı ikinci kez yaşattı

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Almanya'da 2000-2005 arasında çalıştığı hastanelerde hastalara kalp krizine yol açan ilaç enjekte ederek 100 hastayı öldüren hasta bakıcı Niels Högel'in kurbanlarından olduğu öne sürülen 69 yaşındaki Seyro Duran'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Terör olayları nedeniyle 29 yıl önce ailesiyle göç ettiği Almanya'da yaşayan Duran, 2005 yılında evinde aniden rahatsızlanan kadın baş ağrısı şikayetiyle Bremen'de kaldırıldığı hastanede öldü. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Duran'ın 100 hastayı iğne ile öldüren hasta bakıcı Niels Högel tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine Duran'ın Midyat ilçesine bağlı Gülgöze köyünde bulunan Harbube Ezidi Mezarlığı'ndaki mezarı açılarak örnek alındı. SABAH'a konuşan Kemal Duran, "Annemi hastalıktan dolayı kaybettiğimizi sanıyorduk. Bu olay ortaya çıkınca, büyük bir acı ve şok yaşadık. Seri katil hasta bakıcı, bize aynı acıyı ikinci kez yaşattı. Mezarın açılması için Almanya'daki mahkemeden yardım istedik, ancak destek vermediler. En büyük desteği yıllar önce terk ettiğimiz vatanımız Türkiye verdi" dedi./ SABAH