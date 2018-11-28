Sezaryenle başlayan ameliyatlar ölümle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen, 20 Haziran 2017'de özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptı. Ali Şen "Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Sonrasında eşimin karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil sıvı gelmeye başladı. 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi" dedi. Şen ailesi, 2018 Haziran'da minik Yağmur'un ilk yaş gününü kutladı. 4 ay sonra anne Şen'de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, "Genel cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım'da eşim fenalaştı. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi ölüm haberini verdiler" diye konuştu. Kızının sürekli annesini sorduğunu anlatan Şen, "İhmal olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi. DHA