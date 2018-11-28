Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları yiyecek aradığı ilçede vatandaşların ilgisini çekti. İlçe sakinleri, ilginç görüntülerin oluştuğu kuşların toplu haldeki uçuşu ve hareketlerini de hayranlıkla izledi. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, vatandaşlar cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Havada bir süre kalan binlerce sığırcık kuşu daha sontra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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