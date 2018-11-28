Slime nasıl yapılır ve slime malzemeleri nelerdir?

Slime nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir sorusunun cevabı özellikle son dönemde sık sık merak edilmektedir. Çocukların kas gelişimini de etkilemesinin yanı sıra yapışmama özelliği de bu oyunu cazip kılar. Kendi slimesini yapmak isteyenler aşağıda tüm malzemeleri ve adım adım yapılışını bulabilecekler. Peki slime nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?

SLİME MALZEMELERİ

1 büyük su bardağı oyun jeli

1 bardak su

Yarım çay kaşığı boraks

Gıda boyası

Sim

Slim

SLİME NASIL YAPILIR?

Bir bardak dolusu oyun jelini hazırlamış olduğunuz boş bir kavanozun içerisine dökünüz. Daha sonra bir bardak suya yarım çay kaşığı kadar boraksı karıştırınız. Gıda boyanızı çok az olarak kavanozun içerisine serpiniz. Hemen ardından birazcık da sim atınız ve karıştırmaya başlayınız. Karıştırdıkça slimler kullanmış olduğunuz gıda boyasının rengine dönüşecektir.

Borakslı suyunuzu da karıştırarak kavanozun içerisine dökünüz. Karıştırdıkça kıvamına gelmeye başlayacaktır. Kıvamı tutmadığı takdirde biraz daha borakslı suyu karıştırabilirsiniz. Yapış yapış bir şekilde uzadığı an kıvamına gelmiş demektir. Artık slimeniz hazır hale gelmiş demektir. Oynamaya başlayabilirsiniz