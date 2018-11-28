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Son dakika! Kar yağışı yurda giriş yaptı! uyarısının ardından kar yağışı başladı

Son dakika haberi... Kar, Trakya'dan yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 20:06
Son dakika! Kar yağışı yurda giriş yaptı! Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne'de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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Son dakika! Kar yağışı yurda giriş yaptı! Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
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