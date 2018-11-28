Turkuvaz Medya’ya üç ödül birden

BUGÜN NELER OLDU

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri" önceki akşam görkemli bir geceyle sahiplerini buldu. Turkuvaz Grubu'ndan SABAH Gazetesi muhabiri Gül Kireklo, "Yeter ki sen yürü Mustafa" manşetiyle "Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalı"nda ödül aldı. Kireklo'nun ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk verdi. Televizyon Haber - Araştırma Dalında ise "Van'da Hasta Kurtarma Operasyonu" başlıklı haberiyle atv Muhabiri Işıl Açıkel ödüle layık görüldü. atv Avrupa kanalında 'Sağlığım İçin Her şey' programını sunan Esra Kazancıbaşı Öztekin'e de 'onur ödülü' verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde omuriliği parçalanan kahraman gazi Mustafa Uygun'un robotla yeniden yürümeye başlamasını konu alan haberiyle ödüle layık görülen Gül Kireklo ödülünü alırken anlamlı bir konuşma yaptı:"15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir demokrasi mücadelesi verdi. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Mustafa da o kahraman gazilerimizden biriydi. Ben ödülümü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve bu vatanın bir karış toprağı için canını siper eden kahramanlara armağan ediyorum..."