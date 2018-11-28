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'in ölümünde kahreden detay!

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük'ün (21), organlarını bağışladığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:03
Üniversiteli İrem'in ölümünde kahreden detay!

ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük, geçen pazartesi günü, kampüsün A4 kapısının olduğu bölgede kaldırımda yürürken, yanından geçen üniversiteye ait Tahir Kepelek yönetimindeki 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasasının arka kapağı açıldı. Kapak, İrem Kütük'ün başına çarptı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kütük, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alının Tahir Kepelek, tutuklandı. İrem Kütük'ün cenazesi de dün memleketi Konya'da toprağa verildi. Cenazede Kütük'ün tabutunun üzerine duvak örtüldü, mezuniyet cübbesi kondu.

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Üniversiteli İrem'in ölümünde kahreden detay!
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