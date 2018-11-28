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Viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, işçiler altında kaldı

'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu bloğun düşmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 12:38
Viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, işçiler altında kaldı

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada beton blok düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

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EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

BAKAN SELÇUK'DAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

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Viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, işçiler altında kaldı
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