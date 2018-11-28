Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yeni tanıştığı kızla buluştu, dayak yedi

Yeni tanıştığı kızla buluştu, dayak yedi

'nde bir kişi garsonluk yaparken tanıştığı kızıla buluşmaya kalkınca başına gelmeyen kalmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 10:13
Yeni tanıştığı kızla buluştu, dayak yedi

Olay Kırklareli merkeze bağlı Karacaibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nde garsonluk yapan M.Y. tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmak için anlaştıkları adreste gece saat 23.30 sıralarında beklemeye başladı. M.Y. kız arkadaşı N.T. ile buluştuğu sırada yanlarına bir araç yaklaştı. Aracı gören N.T. kaçıp uzaklaşmaya çalışırken, araçtan inen E.G. ve E.S. isimli iki şahıs "ne işin var bu kızın yanında" diyerek M.Y.'yi darp etmeye başladılar. Daha sonra bıçak çekip M.Y.'nin üzerini arayan 2 şüpheli cebindeki telefonu aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili M.Y. her iki şahıstan şikayetçi olurken ifadeleri alınan E.S. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kuma intiharı davasında ceza artırım gerekçesi: Kadınlık onuru zedelendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni tanıştığı kızla buluştu, dayak yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN