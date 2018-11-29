3 ölümlü faciadan mucize kurtuluş

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç kaza, Gebze'nin Tavşanlı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki viyadük inşaatında dün 10.55'te yaşandı. Viyadüğün son ayağındaki beton dökülüp kara yoluyla bağlantısı sağlanacaktı. 6 işçi son kirişteki betonun ikinci katını dökmek için beton bloğun üzerine çıktı. Ancak bloğun sağ tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton blok düşerken ters döndü. 6 işçiden 4'ü zeminle beton arasındaki demirlerin arasında sıkıştı. Olayın ardından AFAD, UMKE, AKUT İstanbul ve Kocaeli'nden itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Düşen 250 tonluk beton bloğun bir kısmı vinç yardımıyla kaldırıldı, betonun altındaki demirler kesildi. İşçilerden Mehmet Sıddık Canpolat, Mustafa Canpolat ve Bayram Kılıç hayatını kaybederken 6 çocuk babası Kani Öztürk (40), olaydan 3 saat 45 dakika sonra sağ kurtarıldı. Yaralı işçi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Akşam saatlerinde Mehmet Sıddık Canpolat'ın cansız bedeni enkaz altından çıkartılırken gecenin ilerleyen saatlerinde Mustafa Canpolat ve Bayram Kılıç'a da ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri olay yerinden götürülürken arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.