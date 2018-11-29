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8 aylık bebeği sokağa bırakıp kaçtılar

'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine teslim edildi. Çevredeki vatandaşlar motosikletli iki kişinin bebeği bıraktığını söyleyip, yaşanan olayı vicdansızlık olarak nitelendirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 09:49
8 aylık bebeği sokağa bırakıp kaçtılar

'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine verildi.

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8 aylık bebeği sokağa bırakıp kaçtılar
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