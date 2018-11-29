Acil servisi sel bastı yollar göle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Edirne'de önceki akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak kentte hayatı felç etti. Koca Sinan Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin girişini ve acil servisini su bastı. Yoğun bakımdaki 12 hasta çeşitli hastanelere nakledildi. Edirne-Havsa kara yolu biriken sular nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik sağanaktan fiziki olarak etkilenen bazı okullarda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda 5 özel okulda da 2 gün eğitime ara verildi.Şehir içindeki birçok cadde ve yol da biriken yağmur suları nedeniyle kısmen trafiğe kapatıldı. Birçok evin bodrum katı, garaj ve kalorifer dairelerini de su bastı. Bazı garajlardaki ve otoparklardaki otomobiller suya gömülürken, evlerinde ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fabrika işçilerini taşıyan bir minibüs suya kapılarak yan yattı. Can pazarı yaşanan minibüsteki işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havsa'ya bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan 77 yaşındaki Veysel Evren selde kayboldu. Yapılan arama çalışması sonucu Evren'in cesedi evinin etrafında biriken suyun içinde bulundu.Edirne Valiliği, 35 ekip, 124 personel ve 37 araç ve iş makinesi ile 79 olaya müdahale edildiğini ve 126 kişinin kurtarıldığını belirtti.Sel sonrasında vatandaşlar CHP'li Edirne Belediyesi'ne altyapı yetersizliği nedeniyle tepki gösterdi. Kentte metrekareye 128.7 kilogram yağış düştüğü ve bunun son 88 yılın rekoru olduğu belirtildi.Bu arada dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu kentte kar yağışı başladı. Karın cumartesiye kadar etkili olması bekleniyor.