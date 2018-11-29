Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Askerler çarşıya çıkabilecek mi?

Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? İlk 3 celp döneminin askerlik görevlerini tamamlamasından sonra e-Devlet sistemi üzerinden 37 celp dönemi açıklandı. Celp yerleri arasında en çok rastlanan illerimiz Ankara, Manisa, İskenderun, Amasya, Samsun olarak dikkat çekti.

Bedelli askerlikten yararlanacak asker adaylarını 20 günlük bir eğitim bekliyor. Gerek fiziki olarak gerekse sosyal olarak acemi birlik eğitiminden geçecek askerler askeri donanım sahibi yapılacak. Spor faaliyetleri, şınav mekik gibi hareketler, tarihi eğitim, kadına şiddet konusunda eğitimci faaliyetler gibi eğitimlerle sürecek günlerde çarşı izni olacak mı?

Askerler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü temel askeri faaliyetleri yerine getirecek. Cumartesi günleri spor ve kültür fizik hareketleri yapılacak. Tüfekli hareketler tüfeksiz hareketler gibi vücut egzersizleri yapılacak.

Pazar günleri ise eğitim faaliyetleri yok fakat acemi asker statüsünde oldukları için bedelli askerlik yapanlar da çarşı izni kullanamayacak. Çarşı izni usta birliklerinde kullanılıyor.