Bodrum’da su isale hattı bomba gibi patladı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba mahallesindeki içme suyu isale hattı dün sabah saat 05.40 sıralarında bomba gibi patladı. Fışkıran tazyikli su ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlamanın şiddetiyle Torba-Göltürkbükü yolu çökerken, yerinden kopan kaya parçaları ile araçlar sele dönüşen suda sürüklendi. Birçok evi de su bastı. CHP'li belediyenin yönettiği Bodrum'da içme suyu isale hattında 4 yıldır sık sık patlama yaşandığını belirten vatandaşlar yaşanan rezalete tepki gösterdi. Kapısının önünde taş ve toprak yığını oluştuğu için bahçe duvarından atlayarak evinden çıkabilen Fethi Yüceses, "Büyük bir gürültüyle yataktan fırladık. Ne olduğunu anlayamadık. Çünkü yağmur yağmadığı halde her tarafı su basmıştı. Üstelik taşlar yuvarlanıyordu" dedi.