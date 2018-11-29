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Denizlili iş insanı yaşamını yitirdi

Denizli'nin yerel markalarından Zafer gazozlarının sahibi , 83 yaşında hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 22:08
Denizlili iş insanı Muzaffer Özdemir yaşamını yitirdi

Denizli'de 1934'te babası Mustafa Lütfi Özdemir'in "Yeşil Denizli Zafer Gazozhanesi" adı ile kurduğu ve daha sonra "Zafer" gazozları markası altında faaliyet gösteren şirketin başında bulunan Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin yerel markasını üreten aile şirketinin sahibi Özdemir'in cenazesi, 1 Aralık Cumartesi günü Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü meşrubatlarından olan, yurt içinde ve dışında pek çok noktada tüketiciye ulaşan Zafer gazozlarının sahibi Özdemir, 3 çocuk babasıydı.

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Denizlili iş insanı Muzaffer Özdemir yaşamını yitirdi
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