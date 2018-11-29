Dünyaca ünlü plaj turkuaz rengine büründü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın en güzel koylarından biri olan Kalkan mevkiindeki plaj, kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici güzelliğini yağmurla bir kez daha ortaya çıkardı.Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde 'kanyon ağzı' olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu genel olarak serin ve turkuaza yakın renge sahip plaj olarak biliniyor. Yol kenarından başlayan 187 basamaktan inilerek ulaşılan plaj, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.