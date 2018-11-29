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Esma'nın babasından şok iddia: 10 gün boyunca darp etmişler

'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel K., 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Esma'nın öz babası Halit K., kızının 10 gün boyunca darbedildiğini, hastaneye götürülüp, eve geri getirildiğini iddia etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 15:30
Esma'nın babasından şok iddia: 10 gün boyunca darp etmişler

'nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde 2 yaşındaki Esma Asel K. 6 gün önce feci şekilde dövülmüş olarak hastaneye getirildi. Minik kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Esma'yı dövdüğü öne sürülen üvey baba Emre Salpat (29) ile anne F.S. (28), gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği, ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geyve Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, üvey baba hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. İkinci kez gözaltına alınan üvey baba, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Esma'nın babasından şok iddia: 10 gün boyunca darp etmişler
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