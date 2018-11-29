Esra ve Ceyda kardeşlere narkotik gözaltısı

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Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. Narkotik polisleri, Esra Ersoy'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri dün Etiler'de gözaltına alarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ifadelerinde, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu ama uzun zamandır uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek, fotoyu yayınlayan sosyal medya hesaplarının çalındığını, o süreçte paylaşım yapıldığını ve bir bilişim uzmanı yardımıyla hesaplarını geri aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Ersoy kardeşler, incelenmek üzere kan ve tükürük örneği alınmak üzere gittikleri hastaneden savcının talimatıyla serbest bırakıldı.