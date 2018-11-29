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Fuhuş operasyonunda 4 yaşlı adam yakalandı

'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda genç kızları pazarladıkları tespit edilen ve yaşları 80 ile 65 arasında olan 4 kişi ile aracılık eden 6 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 09:59
Fuhuş operasyonunda 4 yaşlı adam yakalandı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, genç kızları pazarladıkları tespit edilen 4 kişi ile aracılık yapan 6 kişi yakalandı. Çok sayıda polis ekibinin gerçekleştirdiği fuhuş baskınında tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

FİYATLARI BANYO SEÇENEĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

"Banyolu ve Banyosuz" şeklinde seçeneklerle ve bu seçeneklere göre değişen ücretler karşılığında genç kızları pazarladıkları tespit edilen M.S. (80), M.A.Y. (72), C.G. (69), A.B. (65) ile aracılık yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve bunlara ait 25 adet fişek ve fuhuş suçundan elde edilen 2 bin 100 dolar ile 2 bin 105 Türk Lirası ile cinsel içerikli ilaçlar bulundu. Şahısların sorgusu sürüyor.

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Fuhuş operasyonunda 4 yaşlı adam yakalandı
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