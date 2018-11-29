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’da bir garip ... Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Pendik'te bir sokağa giren otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak önce duvara ardından da çöp konteynerine çarptı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği sürücü ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:17
İstanbul’da bir garip trafik kazası... Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtteki bir sokakta seyreden otomobil sürücüsü, başka bir sokağa dönüş yaptı. Kısa bir süre sonra otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak duvara ve çöp konteynerine çarptı.

Yanlış sokağa girince geri manevrayı duvara çarparak yaptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti


HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan aracın içerisindeki sürücü, araçtan bile inmeyerek bir süre geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Vatandaşların anlam veremediği sürücü, şaşkın bakışlar arasında sokağa girerek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul’da bir garip trafik kazası... Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
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