İstanbul’da bir garip trafik kazası... Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtteki bir sokakta seyreden otomobil sürücüsü, başka bir sokağa dönüş yaptı. Kısa bir süre sonra otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak duvara ve çöp konteynerine çarptı.

Yanlış sokağa girince geri manevrayı duvara çarparak yaptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ



Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan aracın içerisindeki sürücü, araçtan bile inmeyerek bir süre geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Vatandaşların anlam veremediği sürücü, şaşkın bakışlar arasında sokağa girerek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.