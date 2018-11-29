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AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! Cumartesi gününe kadar...

Yağışlı son günlerde 'u etkisi altına aldı. Hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken hava durumunun nasıl olacağı, ne zaman yağacağı da merak ediliyor. Bugün yetililerden bir uyarı daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının cumartesiye kadar devam edeceği uyarısını yaptı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:00
AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! Cumartesi gününe kadar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada AKOM'un uyarısı paylaşıldı. Buna göre, İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların görüldüğü kış havasının 1 Aralık Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Fırtına şeklinde saatte 45-75 kilometre esen rüzgarla birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması öngörülürken, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul ve Marmara'nın batısında poyraz fırtınası bekleniyor.

Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen, kuvvetli ve fırtına şeklinde devam eden poyrazın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısında yarın öğle saatlerine kadar zaman zaman saatte 60-80 kilometre hızında esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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AKOM'dan son dakika hava durumu uyarısı! Cumartesi gününe kadar...
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