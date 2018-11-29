Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kaçak papağan operasyonu

Kaçak papağan operasyonu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018
Kaçak papağan operasyonu
Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı tutulan 89 papağan ve bülbüle el konuldu. 3 bin 111 kuş karantinaya alındı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri geçen gün İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleştirdi. İş yeri sahibi H.T.Ş. ve S.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Cennet, Sultan, Senegal, Yeşil, Myiopsitta Monachus, Amazon, Monk Melezi türü papağanlar, muhabbet kuşları ve Hint Bülbülü kuşlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak papağan operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN