Kaçak papağan operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı tutulan 89 papağan ve bülbüle el konuldu. 3 bin 111 kuş karantinaya alındı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri geçen gün İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleştirdi. İş yeri sahibi H.T.Ş. ve S.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Cennet, Sultan, Senegal, Yeşil, Myiopsitta Monachus, Amazon, Monk Melezi türü papağanlar, muhabbet kuşları ve Hint Bülbülü kuşlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.