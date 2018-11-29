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Kadın doktorun ölümünde eşinden şok ifadeler: Fotoğraflarını gördüm...

’de eşi olan kadın doktorun intihar etmesinden sorumlu tutulan ve ‘intihara yönlendirerek ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklu yargılanan astsubay sanık, duruşmada eşinin ilişkisi olduğunu öğrendiği, tanık olarak dinlenen doktoru görünce sinir krizi geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:26
Kadın doktorun ölümünde eşinden şok ifadeler: Fotoğraflarını gördüm...

25 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıldır ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki doktor Z.Ö.T., astsubay olduğu öğrenilen eşinin tabancası ile kendine ateş ederek intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Z.Ö.T.'nin cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubay eş A.T. ise 'intihara yönlendirerek ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.T. (27) ile ölen Z.Ö.T.'nün babası M.Ö., annesi N.Ö. ve avukatlar hazır bulundu.

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Kadın doktorun ölümünde eşinden şok ifadeler: Fotoğraflarını gördüm...
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