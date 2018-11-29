Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri geldi

Dün öğlen saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının ciddi bir şekilde düştüğüne şahit olduk. Özellikle bugün sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar düşük sıcaklıklar ve yağışlı bir havaya uyandılar. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Özellikle yurdun batı kesimlerine kar etkisinin gelmesi ile birlikte akıllara gelen ilk soru 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika açıklamalarına göre yurt genelinde hava durumu ve yağış tahminlerini hazırladık. Özellikle hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşmesi ile birlikte bazı bölgelerde kar ve don etkili olacak. Yağışların etkili olacağı bu günlerde vatandaşlar İnternet üzerinden araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken bugün ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Özellikle 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul'da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu geliyor. İşte Meteoroloji'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar...