Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? - Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ 29 Kasım

Milli Piyango 29 Kasım çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango sonuçlarını merak eden yurttaşlar, 29 Kasım Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçlarını ilgiyle araştırıyor.

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango 29 Kasım sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 EYLÜL SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.