İstanbul Bayrampaşa'da turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, arka koltukta oturan müşterisinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Elçi'nin meslektaşları, "Ekmeğimizi kazanırken ölmek istemiyoruz" diye haykırdı. Olay önceki gece 00.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde yaşandı. Taksi uygulaması üzerinden bulduğu müşterisini Bayrampaşa'ya bırakan Nihat Elçi'nin aracına burada müşteri kılığındaki saldırgan bindi. Araç hareket ettikten kısa bir süre sonra arka koltuktaki şüpheli, Elçi'nin başına ateş etti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Talihsiz sürücü kanlar içinde kalırken, aracın ön kısmından cep telefonu, çanta ve paraları alan saldırgan kaçtı. Apar topar Bayrampaşa Koç Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılan taksicinin sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kısa sürede sosyal medyada duyulan saldırı haberine tepki yağdı. Yaşam savaşı veren Nihat Elçi'nin iyileşmesi için dualar edildi. Taksiciler de hastane önünde toplanarak açıklamada bulundu. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Yıllardan beri söylediğimiz bir şey var bizim. Darp ediliyoruz, gasp ediliyoruz. Can güvenliğimizi yüzde 90 sağlayacak olan kabinli araç. Her ne olursa olsun biz bu araçların içerisinde güvenle hizmet vermek istiyoruz. Ekmeğimizi kazanırken ölmek istemiyoruz" diye konuştu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek ise, "Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak" dedi.

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