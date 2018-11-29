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Saklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi

'da dayısı Tayfun Y.'yi bıçaklayıp bir odaya saklanan Samet L.'nin yerini, polise, evde bulunan çocuk söyledi. Samet L. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 12:49
Saklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 166 Sokak'ta yaşandı. Samet L., 4'üncü katta bulunan dairede dayısı Tayfun Y. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Evde bulunan aile fertleri tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet L. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dayısını iki bacağından ve karnından bıçakladı. Yaralanan Tayfun Y.'yi aile üyeleri araçlarıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ODAYA SAKLANDI

İhbar üzerine gelen polis ekiplerine, aile üyeleri Samet L.'nin nerede olduğunu bilmediklerini bildirdi. O sırada evde bulunan küçük çocuk, Samet L.'nin arka odada saklandığını söyledi. Bunun üzerine odaya giren polis Samet L.'yi gözaltına aldı. Samet L. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ekmek bıçağı ise dairenin olduğu apartmanın giriş kapısı önünde bulundu. Tayfun Y.'nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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