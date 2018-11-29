Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

'da genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

’da bir genç kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:22

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 06 BM 6429 otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 1 çocuk annesi Buse Erişci'ye (23) çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.


Kazayla ilgili mahkeme süreci devam ederken genç kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, H.P. idaresindeki otomobilin, bölünmüş yolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı ve üzerinden geçtiği görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da genç kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN