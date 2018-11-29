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Son dakika haber: Kan donduran olay! Sevgilisi Rus mankeni önce dövdü sonra etti!

Günün dehşet veren son dakika haberi kan dondurdu. Ünlü manken birlikte yaşadığı eski sevgilisi tarafından önce şiddete maruz kaldı sonra tecavüze uğradı. Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine yaptıklarıyla dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:59
Son dakika haber: Kan donduran olay! Sevgilisi Rus mankeni önce dövdü sonra tecavüz etti!

Rus manken, Pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla herkesi üzdü.

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Son dakika haber: Kan donduran olay! Sevgilisi Rus mankeni önce dövdü sonra tecavüz etti!
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