Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Kan donduran olay! Sevgilisi Rus mankeni önce dövdü sonra tecavüz etti!
Son dakika haber: Kan donduran olay! Sevgilisi Rus mankeni önce dövdü sonra tecavüz etti!
Günün dehşet veren son dakika haberi kan dondurdu. Ünlü manken birlikte yaşadığı eski sevgilisi tarafından önce şiddete maruz kaldı sonra tecavüze uğradı. Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine yaptıklarıyla dehşete düşürdü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:59Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:59
Rus manken, Pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla herkesi üzdü.