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Son dakika haberi... Kar yağışı yurda giriş yaptı! uyarısının ardından kar yağışı başladı

Son dakika haberi... Kar, Trakya'dan yurda giriş yaptı! Edirne'de kar yağışı başladı... Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 08:03
Son dakika haberi... Kar yağışı yurda giriş yaptı! Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne'de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Bu akşam başlıyor! İstanbul'da hava durumu nasıl?

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beklenen ilk kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gece saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından memnun olduğu gözlenen vatandaşlar mutluluklarını ifade etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.

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Son dakika haberi... Kar yağışı yurda giriş yaptı! Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
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