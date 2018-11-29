Taşınırken dikkat edilmesi gerekenler!

Öncelikle yeni bir eve taşınmaya karar verdiğinizde yapmanız gereken her insan gibi nakliye firmaları araştırması yapmak olacaktır. Ya yakınlarınızdan veya internet sitenizden nakliye firması bulduktan sonra fiyat almak için iletişime geçtiniz. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta nakliye firmasının kesinlikle eve gelip eşyaları görmesi gerektiğidir.

Eve gelmeden fiyat veren nakliye firması taşınma günü gelip eve geldiğinde çok farklı bir senaryoyla karşınıza çıkabilir. Bu senaryo ne olabilir?

EV TAŞITIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

"Bize saydığınız eşyalar bu değildi, bu araba bu eşyayı almaz, daha fazla eleman lazım" gibi bahaneler hem sizi hem ailenizi zor durumda bırakacaktır. Bu yüzden taşınmadan önce evinize gelerek fiyat veren ve her koşulda ikna olduğunuz nakliye firmalarıyla taşınmak sizler için en ideali olacaktır.

Taşınma sırasında da iki tercihiniz vardır; ya eşyaların tamamı kitaplar, çamaşırlar, çoraplar, defterler, çatal bıçak takımları, bardaklar yani tüm eşyalar nakliye firması tarafından paketlenecek ya da siz paketleyeceksiniz. Nakliye firmasının her şeyi paketlemesi size ekstra maliyet çıkaracaktır.

Temiz koli satın alarak mutfak eşyalarınızı, kitaplarınızı, çamaşırlarınızı, özel eşyalarınızı düzgün koliledikten sonra kolilerin üzerine odaların isimlerini yazarak kafa karışıklıklarının da önüne geçmiş olursunuz. Örneğin; mutfak eşyalarını koliledikten sonra M harfi salon eşyaları için S harfi yazılabilir.

Ayrıca nakliye firması taşınırken beyaz eşyalarınızı söküp yeniden takmak zorundadır. Çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi eşyalar söküldükten sonra yeni evde de takılmalıdır. Aynı şekilde mobilyalar, yatak başlıkları, yatak odası takımlarının da mobiyla parçaları sökülüp yeni evde takılmalıdır.