Televizyonun yeni rengi a2 iki yaşında

'Televizyonun yeni rengi' sloganıyla yayın hayatına başlayan a2 kanalı, ikinci yaşını kutladı.

2016 yılında kurulan a2'nin kuruluş yıldönümü Turkuvaz Medya'nın Beşiktaş Balmumcu'daki merkez binasında pasta kesilerek kutlandı. Başta izlenme rekorları kıran atv'nin dizileri olmak üzere birçok programı yeniden ekrana getiren a2'nin yıldönümü kutlamasında atv Genel Müdürü Metin Ergen, "Gözümüzün önünde logosuyla, cıngılıyla bir televizyon doğdu ve iki yaşına geldi. Kasım ayına baktığımızda 2017'ye göre performansını yüzde 100 artırmış bir kanal var. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Daha nice yılları kutlamak üzere" dedi.

a2'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da, a2'nin başarılarına dikkat çekti. Albayrak "a2 TV'nin istikrarlı yayıncılık politikasıyla, milli değerlere sahip çıkan güçlü yayın prensipleriyle ve programlarıyla 1 Kasım itibariyle, tam zamanlı reyting ölçümlenmesine geçmesi, her geçen gün yükselen başarı grafiğinin nitelikli kadrosu ile teyididir" ifadelerini kullandı.

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