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Trafikte yol verme kavgası!

'da iki araç sürücüsünün trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışması herkesin gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 12:17
Trafikte yol verme kavgası!

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma iki araç sürücüsünün sinirlerinin gerilmesine yol açtı. Tartışmaya kadınlar da karışınca iş büyüdü. İki tarafı da sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Tartışma bitmeyince iki sürücü birbirlerine yumruk ve şemsiyelerle vurmaya başladı.

Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

O ANLAR KEMERADA

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bazı vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Kısa süre sonra iki taraf da olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.

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Trafikte yol verme kavgası!
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