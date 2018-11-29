Vurgundan yat partisine...

BUGÜN NELER OLDU

DİNİ değerleri suistimal ederek vatandaşlardan 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Esenler'de bir depo, Bağcılar ve Yenibosna'da ise iki ayrı çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesi, telefonla 30 bin kişiyi aradı. Çete üyeleri, "Arakan ile Filistin'deki Müslümanlar'a maddi yardım yapacağız" diyerek para topladı. Kendilerine inanıp ağa düşen kişilere de Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim gönderdi. Bazı mağdurlara boş kutu ve kağıtlar gitti. 8 aydır faaliyet gösteren çete bu yolla 2 milyon lira vurgun yaptı. Polis, 31 şüpheliyi yakaladı. Çete üyesi Adnan S.'nin suç ortaklarıyla gece kulübünde yaptığı eğlence ve yattaki doğum günü partisinin görüntüleri de çıktı.