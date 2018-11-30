15 ton kaçak çayı ihbar etti

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri kaçak çay operasyonu düzenledi. İddialara göre; İstanbul Başakşehir'de yer alan iki adreste yüklü miktarda kaçak çay olduğu ihbar edildi. İhbarı kaçak ürün satışına karşı olan bir esnaf yaptı. Marketler başta olmak üzere farklı noktalara kaçak çay satışı yapılan ve kaçak çay dağıtımı yapılan iki adres tespit edildi.

DEPOLARA BASKIN

Adreslerin depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Başakşehir İlçesi'ne bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan adreslere operasyon düzenlendi. Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 15 ton 332 kilogram kaçak çay ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak çaylar muhafaza altına alındı.